عبدالله بن زايد يشارك في "قمة النقب" بإسرائيل

المصدر: وام

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شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في "قمة النقب"، التي انطلقت أعمالها مساء أمس في صحراء النقب بجنوب إسرائيل، وذلك تلبية لدعوة من معالي يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي.

كما شارك في القمة معالي انتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ومعالي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة ومعالي ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية الشقيقة وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.

جرى خلال القمة بحث التحديات المشتركة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر إلى معالي يائير لابيد وزير خارجية دولة إسرائيل على هذه الدعوة مؤكدا أن دولة الإمارات تدعم وتساند كافة الجهود العالمية المبذولة من أجل تحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم بأسره.

كما أكد سموه أن دولة الإمارات تؤمن بأن السلام يشكل جوهر التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.

وأشار سموه إلى أهمية العمل المشترك من أجل إرساء قيم السلام والتعايش والتسامح في العالم أجمع، تلك القيم التي تشكل الركيزة الأساسية لتحقيق تطلعات الشعوب وبناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

حضر القمة إلى جانب سموه، سعادة محمد محمود آل خاجه سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

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