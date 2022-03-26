التحالف يمهل الحوثيين 3 ساعات لإخراج الأسلحة من ميناءي الحديدة والصليف ومطار صنعاء
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أمهل تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (السبت) مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران 3 ساعات فقط لإخراج الأسلحة من ميناء الحديدة وميناء الصليف ومطار صنعاء.
وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق اليوم، مقتل 3 خبراء مختصين في تفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف.
كما أعلن التحالف استهداف 4 زوارق وطائرات مسيرة مفخخة قيد التجهيز في ميناءي الحديدة و الصليف.
وكشف التحالف عن إحباط هجوم وشيك على ناقلات النفط.