التحالف يمهل الحوثيين 3 ساعات لإخراج الأسلحة من ميناءي الحديدة والصليف ومطار صنعاء

المصدر: البيان

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أمهل تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (السبت) مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران 3 ساعات فقط لإخراج الأسلحة من ميناء الحديدة وميناء الصليف ومطار صنعاء.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق اليوم، مقتل 3 خبراء مختصين في تفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف.

كما أعلن التحالف استهداف 4 زوارق وطائرات مسيرة مفخخة قيد التجهيز في ميناءي الحديدة و الصليف.

وكشف التحالف عن إحباط هجوم وشيك على ناقلات النفط.

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