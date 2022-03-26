تدمير 10 مسيّرات مفخخة وباليستي أطلقت باتجاه السعودية

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، سقوط مقذوف معاد على محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة. وأوضح أن حريقاً محدوداً اندلع بالمحطة، مشيراً إلى عدم سقوط أي خسائر بشرية. كما أعلن تدمير الدفاعات السعودية مسيّرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه نجران، كما دمرت الدفاعات صاروخاً باليستياً أطلق نحو جازان. وقال التحالف: «نمارس ضبط النفس ونحتفظ بحق الرد بالتوقيت المناسب». كما أعلن التحالف عن «استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب»، مشيراً إلى وقوع «أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية جراء الهجمات».

يأتي ذلك فيما أعلن الناطق باسم قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت 9 طائرات مسيرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا باتجاه المنطقة الجنوبية فجر أمس. وحذر التحالف من محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية إفشال المشاورات المقررة في الثلاثاء المقبل بالعاصمة السعودية الرياض بين أطراف الصراع في اليمن.

ضبط النفس

ونوه في بيان باستمرار الأعمال العدائية الحوثية، مؤكداً أن الميليشيا تواصل تهديد الأمن الإقليمي والدولي. وقال التحالف إنه يرصد ويراقب مصادر الأعمال العدائية الحوثية، ولكن ما زلنا نمارس ضبط النفس. وشدد على دعمه الموقف الخليجي لإنجاح مشاورات الرياض على الرغم من محاولة الحوثيين إفشالها. وأفاد الناطق باسم التحالف بأن المحاولات العدائية تعمدت استهداف أعيان مدنية ومنشآت للطاقة، وبأن استمرار الأعمال العدائية الحوثية يهدد الأمن الإقليمي والدولي. وشدد المالكي على أن التحالف يدعم الموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية، في حين أن الحوثيين يسعون لإفشالها.

عمل جبنان

من جهتها، دانت البحرين واستنكرت بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عدداً من الطائرات المسيرة والمفخخة تجاه المملكة العربية السعودية، في عمل إرهابي جبان يستهدف حياة المدنيين والأعيان المدنية ومصادر الطاقة في المملكة.

وأوضحت وزارة الخارجية البحرينية في بيان أنها تشيد بجاهزية ويقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة، كما أكدت وقوف البحرين مع المملكة العربية السعودية وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد هذه الاعتداءات المتعمدة والممنهجة التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

قوات التحالف تفشل جميع محاولات الحوثي الإرهابية أرشيفية

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