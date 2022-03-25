الإمارات: الأمن والتنمية مشروعان متكاملان

المصدر: إسلام آباد - وام

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شارك وفد الإمارات، برئاسة معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، في أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسلام آباد الذي عقد تحت شعار «الشراكة من أجل الوحدة، العدالة والتنمية».

وألقى معالي الصايغ كلمة أمام المؤتمر - الذي افتتحه عمران خان رئيس وزراء باكستان - أشاد فيها بالمساعي الخيرةّ والجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وما تقدمه من دعم في سبيل تعزيز أواصر الوحدة والتضامن لتحقيق أهداف المنظمة. وقال معاليه إن الإمارات على ثقة تامة بأن الأمن والتنمية عنصران ضروريّان ومتكاملان لا يمكن فصلهما.

وأوضح أنّه في ظل ما واجهه العالم من تحديات صحية واقتصادية واجتماعية بسبب جائحة كوفيد 19 ثبت للمجتمع الدولي أهمية العمل المشترك والتعاون المستمر للعمل على تخفيف الآثار المصاحبة للجائحة، مضيفاً أنه بفضل العمل الدؤوب تمكنت الإمارات من تجاوز الكثير من التحديات على المستويات المختلفة، الصحية، والتنموية، والاقتصادية، حيث أصبحت اليوم تعيش مرحلة التعافي الاقتصادي وبدأت تتسارع فيها وتيرة عجلة التنمية والعودة إلى وضع ما قبل الجائحة، مع استمرار فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، وغيرها من المؤتمرات والمعارض الدولية.

انتهاكات

وأشار معالي الصايغ إلى تعرض الإمارات والمملكة العربية السعودية للعديد من الهجمات الإرهابية والتخريبية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، والتي تم تصنيفها وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2624 وقرار الاتحاد الأوروبي جماعةً إرهابيةً بسبب ما ارتكبته من انتهاكات ضد اليمنيين والمجتمع الدولي، ومسؤوليتها عن الهجمات الإرهابية العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية، فضلاً عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وأعرب معاليه عن شكر الإمارات وتقديرها لكافة الدول الشقيقة والصديقة على تضامنها معها وإدانتها واستنكارها الاعتداء الذي تعرضت له خلال شهر يناير الماضي والذي ينتهك كافة القوانين الدولية والإنسانية، مؤكداً أن الإمارات لن تتسامح أو تتساهل مع أي تهديد لأمنها، وأنّ معها الحق الكامل، القانوني والأخلاقي، للدفاع عن أراضيها وشعبها وسيادتها.

ودعا معاليه جميع الشعوب والبلدان للعمل على ضمان الأمن والاستقرار في أفغانستان، والعمل على تعزيز التنمية في هذا البلد لضمان الحياة الكريمة لجميع أطياف الشعب الأفغاني، مشيراً إلى تنفيذ الإمارات العديد من المشاريع التنموية في أفغانستان خلال السنوات الأخيرة يفوق مجموعها الـ227 مليون دولار.

تهنئة

شارك معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، في العرض العسكري الذي أُقيم في إسلام آباد بمناسبة يوم الجمهورية ومرور 75 عاماً على تأسيس باكستان، تحت رعاية الرئيس الباكستاني عارف علوي. وقدم معالي الصايغ التهنئة لحكومة وشعب باكستان، معرباً عن تمنياته لهم بالتقدم والازدهار. وأكد معاليه أن العلاقة الراسخة بين الإمارات وباكستان التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، قائمة على أسس الأخوة الإنسانية والاحترام المتبادل.

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