مشاركة إماراتية فاعلة باجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

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ترأس معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية، اجتماع اليوم الختامي للدورة الـ209 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد أمس في جزيرة بالي بإندونيسيا.

وقال معاليه في ختام المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي: «لقد كانت مشاركة فاعلة ومتميزة سواء على مستوى الجمعية العامة للاتحاد أو المجلس الحاكم أو اللجان والهيئات الأخرى»، مضيفاً أن المشاركة الإيجابية لأعضاء الوفد دفعت ممثلي وفود الدول المشاركة لترشيح عدد من أعضاء الوفد كمقررين في بعض اللجان، وهذا يدلل على الدور المتميز لدولة الإمارات وللمجلس الوطني الاتحادي، وما تحظى به من احترام وتقدير لدى دول العالم ومؤسساته ومنظماته.

وأكد أن الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية استطاعت أن تواكب نهج الدولة ورؤية القيادة الحكيمة في العمل من خلال وفد فاعل ومشارك يكسب احترام الآخرين وقادر على تقديم حلول توافقية تخدم الأمن والاستقرار الدولي وتوازن بين ما يقدم في إطار المجموعات المختلفة في الاتحاد البرلماني الدولي.

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