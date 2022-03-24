الإمارات تؤكد رفض التدخلات الأجنبية في سوريا

المصدر: البيان

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أكدت معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، رفض الإمارات التدخلات الأجنبية في سوريا الشقيقة.

وشددت معاليها، في كلمة بمجلس الأمن الدولي، على ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، في سياق الدعوة إلى تعزيز الدور العربي ضمن الجهود الساعية لإنهاء الأزمة السورية.

ولفتت إلى أهمية تعزيز التعاون بين المجلس والجامعة العربية لإيجاد حلول عربية للأزمات العربية، بما في ذلك الأزمة السورية، حيث يعد استقرار سوريا ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي.

وأوضحت أن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات جاءت في إطار التوجُّه العام للإمارات لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمات، وندائها بأهمية وجود دور عربي فعّال لبحث سبل حل الأزمة السورية بدل الاكتفاء بإدارتها.

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