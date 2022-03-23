السعودية تدعو العالم لردع تهديد الحوثيين إمدادات الطاقة

المصدر: الرياض، واشنطن - وكالات

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شدّد مجلس الوزراء السعودي في جلسته، أمس، على أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في تزويد الحوثيين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وأن يضطلع بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة.

وحضّ المجلس، العالم على الوقوف بحزم ضد ميليشيا الحوثي وردعها عن هجماتها التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

كما أكّد مجلس الوزراء السعودي، أنّ المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات الحوثية على مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما. وتطرّق المجلس، إلى أهمية الدور الجوهري لاتفاق أوبك في استقرار أسواق النفط.

تهديد

إلى ذلك، جدّد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، التأكيد على ضرورة الضغط على الميليشيات الحوثية من أجل وقف تهديداتهم للملاحة الدولية. وقال الأمير فيصل بن فرحان، في كلمة خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسلام آباد، أمس، إنّ تصعيد الحوثيين يهدّد أمن واستقرار المنطقة.

على صعيد متصل، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إدانة الأردن للاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها المملكة، مشدداً على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن. وبحث الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين، وسبل توسيع التعاون بينهما. وشدّد الملك عبدالله الثاني على أهمية تغليب لغة الحوار ودعم الجهود المبذولة دولياً لإيجاد حلول سياسية للأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.

إدانة أمريكية

بدوره، دان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية. وأضاف بلينكن في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «سنواصل مساعدة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها»، مردفاً القول: «استهدفت هجمات الحوثيين البنية التحتية والمدارس والمساجد وأماكن العمل، هذه هجمات ضد المدنيين ويجب أن تتوقف».

تدمير سلام

كما أدانت الأمم المتحدة بشدة، أول من أمس، هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية الأخيرة على العديد من منشآت الطاقة وغيرها من المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية. وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام، إنّ القانون الإنساني الدولي يحظر الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، مشيراً إلى أنّ هذه الهجمات الحوثية تدمر آفاق السلام والاستقرار الإقليمي.

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