عبدالله بن زايد يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في مقر إكسبو 2020 دبي.

جرى خلال اللقاء بحث قضايا المنطقة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى سبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما استعرض الجانبان مخرجات مشاركة المجلس في إكسبو 2020 دبي، ودور جناح المجلس بإكسبو في تسليط الضوء على الإرث التاريخي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والأسس التي قام عليها والخطط والمشروعات التي تم العمل عليها في مختلف المجالات إضافة إلى تطلعاته ومشروعاته المستقبلية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف .. مؤكدا على الدور المهم للمجلس في ظل التحديات المشتركة التي تواجهها دول الخليج العربي وكذلك تعزيز العلاقات الاستراتيجية والأخوية الخليجية من أجل مستقبل مزدهر مستدام لشعوبنا.

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