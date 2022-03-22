السعودية تخلي مسؤوليتها عن نقص إمدادات النفط في ظل هجمات الحوثي

المصدر: الرياض - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت المملكة العربية السعودية إخلاء مسؤوليتها عن أي نقص في إمدادات النفط للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من الميليشيا الحوثية الإرهابية.

ونقل وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في الخارجية السعودية قوله، إن المملكة تولي أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار استهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ الباليستية والطائرات المتطورة من دون طيار، مواقع إنتاج النفط والغاز ومشتقاتهما في المملكة، لما يترتب على ذلك من آثارٍ وخيمة في قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير.

وقال المصدر، إن ذلك سوف يُفضي إلى التأثير في قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية.

وأكد المصدر، أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة ووقوفه بحزم ضد الميليشيا الإرهابية وردعها عن هجماتها التخريبية التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات النفطية في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت، أول من أمس، أن إنتاج مصفاة ساينوبك للتكرير انخفض مؤقتاً بعد هجمات الحوثي وسيتم التعويض. وذكرت أن محطة توزيع المنتجات النفطية في جازان تعرضت لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرةٍ، السبت. وأضافت: «تعرّض معمل ينبع للغاز الطبيعي، ثم مرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف) لهجومين منفصلين بطائرتين مسيرتين من بعد».

وأدى الاعتداء على مرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير إلى انخفاض مستوى إنتاج المصفاة بشكلٍ مؤقّت، وسيتم التعويض عن هذا الانخفاض من المخزون.

وذكر المصدر، أن هذه الهجمات تستهدف أيضاً الاقتصاد العالمي ككل، فضلاً عن أن بعض هذه الهجمات يُؤثّر في الملاحة البحرية في منطقة حساسة كالبحر الأحمر، ويُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى.

خيارات إضافية

وكانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، دانت أمس، بشدة، الهجوم الحوثي على البنية التحتية المدنية في السعودية. وقالت عبر «تويتر»، إن الولايات المتحدة تجدد التزامها أمن المملكة والخليج، وستبحث عن خيارات إضافية لمحاسبة الحوثيين عبر الأمم المتحدة.

وقبل ذلك، دان ناطق باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات خاصة لقناتي «العربية» والحدث، هجمات الحوثيين على السعودية، باحتسابها تهديداً خطيراً للاقتصاد العالمي.

وفي السياق ذاته، دانت بعثة الولايات المتحدة لدى السعودية، بشدة الهجمات الحوثية على المملكة. وقالت السفارة الأمريكية في بيان، إن البعثة تدين بشدة الهجوم الذي شنه الحوثيون والذي أسفر عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية في جنوبي وغربي المملكة العربية السعودية.

وحذرت السفارة في البيان، الذي نشرته عبر «تويتر»، من أن هذه الهجمات غير المقبولة تعرض المدنيين والبنية التحتية المدنية للخطر ويجب أن تتوقف.

وأضافت: على الحوثيين وقف محاولاتهم العنيفة لعرقلة التوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن بقيادة الأمم المتحدة، مجددة التأكيد على التزام الولايات المتحدة الراسخ الدفاع عن المملكة.

وأثارت الهجمات موجة من الإدانات على كل الصعد، إذ دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد عبارات الإدانة الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة الحوثي. ونقل المصدر المسؤول عن الأمين العام قلقه البالغ إزاء مآلات استمرار هذه الأعمال العدائية الحوثية العابرة للحدود.

موقف

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لاستهداف الحوثيين محطة توزيع المنتجات النفطية التابعة لأرامكو بمحافظة جدة في السعودية.

وندد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس، بأشد العبارات استمرار الهجمات العدائية لميليشيات الحوثي على أراضي المملكة ومنشآتها الاقتصادية. وأكد وقوف منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها ومنشآتها الاقتصادية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز