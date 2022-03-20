التحالف: هجوم عدائي استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشآة أرامكو بجازان في السعودية

المصدر: البيان

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن هجوما عدائيا استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان، ومحطة كهرباء ظهران الجنوب.

كما أشار إلى تصعيد ميليشيا الحوثي بهجمات عدائية تستهدف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية، مؤكدا أن التصعيد الحوثي مثابة الرد على الدعوة الخليجية، ورفض لجهود ومبادرات السلام.

وكان التحالف كشف أيضاً تدمير طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه خميس مشيط.

وأفاد بأنه يتابع انطلاق هجمات عدائية عابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي.

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