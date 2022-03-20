الإمارات تكرّس الدور العربي في الملف السوري

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المرحلة تحتاج إلى خطوات شجاعة لترسيخ الاستقرار والازدهار وضمان مستقبل المنطقة ورفاه شعوبها، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس السوري، بشار الأسد، تنطلق من توجّه الإمارات الرامي إلى تكريس الدور العربي في الملف السوري.

وكتب قرقاش في «تغريدة» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الإمارات مستمرة في انتهاج سياسة واقعية تجاه خفض التوترات، وتعزيز الدور العربي في مقاربة عملية لإيجاد حلول لأزمات المنطقة، إذ إن الظروف الإقليمية المعقدة تستوجب تبني منهجاً عملياً ومنطقياً لا يقبل تهميش الجهود العربية الساعية لمواجهة التحديات، وتجنب شرور الأزمات والفتن.

وأضاف الدكتور أنور قرقاش في تغريدة ثانية: «زيارة الرئيس السوري بشار الأسد تنطلق من توجه الإمارات الرامي إلى تكريس الدور العربي في الملف السوري، كما تأتي من قناعة إماراتية بضرورة التواصل السياسي والانفتاح والحوار على مستوى الإقليم»، وختم تغريدته الثانية بقوله:«المرحلة تحتاج إلى خطوات شجاعة لترسيخ الاستقرار والازدهار وضمان مستقبل المنطقة ورفاه شعوبها».

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