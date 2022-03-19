نجاح خطة تفويج الحشود لصلاة الجمعة بالمسجد الحرام

المصدر: البيان

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أكد وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي نجاح خطة التفويج ليوم الجمعة والتي شهدت أعداداً كبيرة، خلال خطة العودة الكاملة للمسجد الحرام.

وبين جاهزية الإدارات التابعة للوكالة بالمسجد الحرام واستعداد كامل القوى البشرية لتمكين ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وأشار الحجيلي إلى أنه تم التأهب والاستعداد لاستقبال المعتمرين والمصلين وتهيئة المسارات المخصصة لدخول صحن المطاف والمصليات، وتهيئة صحن المطاف والمسعى بخطط وإجراءات وآليات ممنهجة لإدارة الحشود، وضعت مسبقاً لضمان سلامتهم ووصولهم إلى وجهاتهم بيسر وسهولة ، مع ضمان وجود التنسيق والتواصل الفعال والمستمر مع كافة الجهات المعنية في المسجد الحرام، بما يسهم في نجاح إدارة الحشود الكبيرة.





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