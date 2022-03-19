السعودية تنفي صحة التصريحات بزيارة بلينكن قريباً للرياض

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفت وزارة الخارجية السعودية صحة التصريح المتداول إعلاميا والمنسوب لمصدر مسؤول في الوزارة بشأن زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمملكة في المستقبل القريب.

وأوضحت الخارجية السعودية أنه لم يصدر عنها أي تصريح بهذا الشأن، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".

وكان نسب لمصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أمس الجمعة قوله إن المملكة تتطلع إلى استقبال بلينكن في المستقبل القريب لتعزيز المناقشات "الإيجابية" المستمرة، لكن لم يتم تحديد اجتماع في الرياض حتى الآن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز