عبد الله بن زايد ودميتري كوليبا يبحثان هاتفياً تطورات الأزمة في أوكرانيا

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع دميتري كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع على الساحة الأوكرانية.

وجدد سموه، خلال الاتصال الهاتفي، تأكيد استعداد دولة الإمارات التام لدعم كل الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

وأكد سموه التزام دولة الإمارات الثابت بتقديم الدعم الإنساني اللازم والمساعدة للمدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا.

وأشار سموه إلى ضرورة تعزيز الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتكثيف التفاوض والحوار بين كل الأطراف لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة.

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