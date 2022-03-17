عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية روسيا في موسكو

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي اليوم في العاصمة الروسية موسكو معالي سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية.

جرى خلال اللقاء بحث التعاون بين البلدين، وسبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية في المجالات كافة .

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات والتحديات الرئيسية المتعلقة بالأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.. وناقشا المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا.

وناقش سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي وزير الخارجية الروسي استقرار أسواق الطاقة والسلع العالمية بما في ذلك المعروض العالمي من الحبوب.

وأكد سموه ضرورة التوصل إلى تسوية وحل سلمي بين روسيا و أوكرانيا وعبر عن استعداد دولة الإمارات لدعم الجهود كافة الهادفة لإيجاد حل للأزمة، بما في ذلك وقف اطلاق النار.

وشدد سموه على أهمية الحفاظ على السلام و الأمن و الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى التزام دولة الإمارات بالدبلوماسية البناءة الهادفة إلى خفض التصعيد.

وأعرب سموه خلال اللقاء عن قلق دولة الإمارات البالغ بشأن التداعيات الإنسانية للوضع الجاري، واستعرض الآليات الممكنة لتخفيف معاناة المدنيين، مشددا على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني وأشار إلى دور الأمم المتحدة في هذا الصدد مجددا دعم دولة الإمارات لعملها الإنساني.

حضر اللقاء سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة ومفوض فوق العادة لدى روسيا الاتحادية وسعادة عبد الناصر الشعالي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.?

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