الإمارات تدين الهجمات على أربيل في كردستان العراق

المصدر: وام

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجمات بالصواريخ الباليستية التي استهدفت مدينة أربيل في كردستان العراق.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الهجمات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، وتعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي.

وأكدت الوزارة على تضامن دولة الإمارات مع كافة الإجراءات التي يتخذها العراق الشقيق لحماية أمنه واستقراره وسيادته.

كما أعربت عن وقوفها إلى جانب العراق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.

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