وزير الخارجية القطري يزور روسيا

المصدر: وام

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري ما تناولته تقارير إعلامية عن زيارة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم موسكو حيث سيجتمع مع سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي.

وقال الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن "الزيارة تأتي في مرحلة حرجة نظرا للظروف التي يعيشها العالم نتيجة التصعيد في أوكرانيا وتتضمن مناقشة آخر التطورات في الأزمة الروسية الأوكرانية، وبحث الجهود الدبلوماسية المستمرة لحل هذه الأزمة".

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