الكويت تعلق على قرار قبول التبرعات

المصدر: كونا

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أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم أن قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط قبول الهبات والتبرعات للمحافظات والتصرف فيها يحقق رقابة على المنح النقدية والهبات العينية، وذلك ضماناً للتصرف بها وفق آليات واضحة ومحددة وسليمة.

وأضاف طارق المزرم في بيان صحافي،"السبت"، أن قرار مجلس الوزراء يهدف إلى ضمان عدم حصول مقدمي الهبات أو التبرعات على أي مزايا أو أولويات في الحصول على الخدمات التي تقدمها المحافظات.

وأشار إلى أن المادة الـ8 من مرسوم المحافظات نصت على أن "الموارد المالية للمحافظة تتكون من الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة في الميزانية العامة للدولة سنويا ونسبة من المبالغ المخصصة للخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية والهبات أو التبرعات التي يقبلها المحافظ، وفقا لما يقرره مجلس الوزراء".

وقال أن المحافظات في الكويت تقوم بالعديد من الأنشطة الاجتماعية والخدمية والتنموية بدعم من الأفراد والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بهدف خدمة سكان المناطق التابعة للمحافظات والنهوض بالخدمات المقدمة.

وحول السماح بقبول الهبات والتبرعات من الخارج للمحافظات، أوضح الناطق الرسمي للحكومة أن المحافظات تقوم بأنشطة وفعاليات مشتركة مع مدن ومحافظات في الدول الشقيقة والصديقة.

وبيّن في هذا الشأن أن أغلب المحافظات لديها اتفاقيات توأمة مع محافظات وولايات خارجية تتضمن بنودها تبادل الخبرات والرؤى والتجارب الناجحة، مبينا أن "مثل هذه الاتفاقيات تنشأ عنها بعض الهبات والتبرعات المتبادلة بين الأطراف وقد ارتأى مجلس الوزراء وضع ضوابط لها".



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