مصر تدين استهداف مصفاة الرياض بطائرة مسيرة

المصدر: وام

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أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم، عن إدانتها بأشد العبارات استهداف مصفاة الرياض لتكرير البترول بطائرة مُسيرة، وذلك في اعتداء إرهابي جديد على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكدت - في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية اليوم - شجبها التام لهذه الأعمال التخريبية الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية وأمن وسلامة إمدادات الطاقة في المملكة، مجددةً وقوفها بجانب الشقيقة السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة.

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