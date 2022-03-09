السعودية تضبط 1,272,000 قرص إمفيتامين مخدر بحوزة وافدين عربيين

المصدر: البيان

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تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية من ضبط (1,272,000) قرص إمفيتامين مخدر بحوزة وافدين. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (1,272,000) قرص إمفيتامين مخدر بحوزة وافدَيْن بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية قاما بتهريبها إلى المملكة مخبأة في شحنة برتقال، وقد تم القبض عليهما بمنطقة الرياض، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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