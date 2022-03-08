سعودي في أوكرانيا يستغيث: لا أريد المشاركة في الحرب

المصدر: البيان

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أطلق سعودي في أوكرانيا استغاثة عاجلة، مناشداً السلطات في بلاده مساعدته على إطلاق سراحه والعودة إلى أرض الوطن.

وأوضح ناصر الشمري أنه يقبع في السجون الاحتياطية الأوكرانية منذ 7 أشهر دون محاكمة، حسبما أفاد موقع «سبق» الإخباري.

وقال الشمري: «اتجهت إلى أوكرانيا بمفردي بهدف السياحة في 8 أغسطس من العام الماضي، وكانت أول مرة أذهب فيها إلى هذه الدولة، واشتبهت السلطات الأوكرانية فيَّ عند وصولي إلى المطار، وحصلوا على أوراقي كاملة للتأكد من بعض المعلومات، ثم أطلقوا سراحي بعد أن ثبت أن الاشتباه غير صحيح».

وأضاف: «مكثت أسبوعاً كاملاً في أوكرانيا بهدف السياحة، بعدها تم الاتصال بي من قِبل الشرطة، واحتجزوني مرة أخرى، وأودعوني في السجن الاحتياطي، وإلى الآن ما زلتُ في السجن دون محاكمة».

وتابع: «أناشد السفارة السعودية هنا مساعدتي في الحصول على محاكمة عادلة والإفراج عني».

وأعرب عن أمله بوقوف المسؤولين في المملكة إلى جانبه لتجاوز المحنة بسلام، موضحاً أنه لا يريد المشاركة في أي حرب.

وأكد أنه يودُّ العودة إلى وطنه في أسرع وقت، مشيراً إلى أن تهمته الوحيدة هي الاشتباه.

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