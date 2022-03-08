الإمارات تدعو أطراف الأزمة الأوكرانية إلى احترام التزاماتها بالقانون الدولي

المصدر: البيان

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دعت لانا نسيبة، مندوبة الإمارات في مجلس الأمن، جميع أطراف الأزمة الأوكرانية إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وطالبت نسيبة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، بوقف الأعمال العدائية.

وأكدت أن الكثير من الأطفال يعانون في أوكرانيا حالة انعدام الأمن.

وشددت على ضرورة حل الأزمة الإنسانية جذرياً، مشيرةً إلى أهمية ضبط النفس والوقف الفوري لإطلاق النار.

وأوضحت أن هناك حاجة ماسة إلى بناء الثقة بين الأطراف في الأزمة الأوكرانية.

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