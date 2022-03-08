التحالف يدمر مسيرات حوثية أطلقت باتجاه السعودية

المصدر: (عدن - البيان)

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، اعتراض وتدمير طائرات مسيرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

وقال التحالف في بيان: «تمت عملية عسكرية نوعية لأهداف عسكرية مشروعة بالعاصمة صنعاء». وأضاف التحالف «أن العملية استجابة لتهديد الطائرات المسيّرة ومحاولات استهداف المدنيين».

كما أفاد التحالف بتنفيذ عملية عسكرية نوعية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مشيراً إلى أنّ العملية تأتي استجابة لتهديد الطائرات المسيّرة ومحاولات استهداف المدنيين.

على صعيد آخر، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بدء سلسلة من المشاورات، في العاصمة الأردنية باجتماعات ثنائية مع قادة من حزب المؤتمر الشعبي العام ووفود من حزب الإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري.

ووفق بيان وزعه مكتب المبعوث الأممي، فإنّ هذه الجولة من التشاور ستشمل أكثر من 100 يمني ويمنية من الأحزاب السياسية وقطاعي الأمن والاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني في الأردن واليمن خلال الأسابيع المقبلة.

وذكر مكتب غروندبرغ، أنّه وبناء على التفاعلات السابقة للمبعوث الأممي، ستركز هذه المشاورات على تحديد الأولويات العاجلة وطويلة الأجل للمسارات السياسية والأمنية والاقتصادية. الرياض.

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