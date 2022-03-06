السعودية تلغي تصاريح الصلاة في المسجد الحرام وتبقيها للعمرة والروضة الشريفة

المصدر: وام

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قررت السعودية إلغاء إصدار تصاريح الصلاة في المسجد الحرام، أسوة بما يتم العمل به في المسجد النبوي الشريف، وكذلك إلغاء تصاريح زيارة النبي صلى الله عليه وسلم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن القرار الصادر عن وزارة الحج والعمرة يأتي بناء على ما رفعته الجهات المختصة ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع ضد فيروس كورونا والنزول في عـدد حالات الإصابة.

وأكدت الوزارة في قرارها استمرار إصدار التصاريح لأداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة لضمان الانسيابية وتخفيف الازدحام.

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