محمد بن سلمان يؤكد استعداد السعودية للوساطة في الأزمة الروسية - الأوكرانية

المصدر: وام

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أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، استعداد المملكة لبذل جهود للوساطة بين كل أطراف الأزمة الروسية - الأوكرانية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم ولي العهد السعودي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وفيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا أوضح ولي العهد السعودي موقف بلاده المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار، وأنها على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف.

وحول تأثير أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة، جدد ولي العهد السعودي، حرص السعودية على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها منوها بدور اتفاق أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه.

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