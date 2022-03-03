ملك البحرين في الرياض: نحن والمملكة في خندق واحد

المصدر: الرياض - وكالات

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أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، على الوقوف في صف وخندق واحد مع السعودية، تعبيراً عن وحدة الهدف والمصير، مشدّداً على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن البحرين. وأضاف أن السعودية هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

وفي تصريح عقب وصوله الرياض، أعرب ملك البحرين عن سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، لبحث تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وذلك استمراراً للتنسيق والتشاور المتواصل لكل ما فيه خير البلدين والشعبين.

يوم التأسيس

وقال ملك البحرين «يسعدنا أن نعبر عن خالص تهانينا لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة ذكرى (يوم التأسيس)، مشيدين في هذه المناسبة التاريخية المجيدة بما حققته المملكة الشقيقة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين من إنجازات حضارية وتنموية رائدة.

وما تشهده من نهضة وتطور مستمر على جميع المستويات وفي مختلف القطاعات، وبالمكانة الرفيعة والمتميزة التي تحظى بها لدى المجتمع الدولي، والتي أكسبتها احترام وتقدير الجميع». وجدد تقديره وامتنانه للجهود التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين في خدمة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية، وللدور الاستراتيجي المتواصل للسعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ضماناً لمستقبل أفضل لشعوب العالم أجمع.

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