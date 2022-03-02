حمد بن عيسى: السعودية الركيزة الأساسية لأمن المنطقة

المصدر: الرياض- بنا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى أن بلاده تقف على الدوام في صف وخندق واحد مع المملكة العربية السعودية، لإيمانها بوحدة الهدف والمصير، وأن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين، كما أكد أن المملكة العربية السعودية الشقيقة هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها، وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات، التي تتعرض لها، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية، وشعبها الشقيق، ويديم عليهما الرفعة والتقدم والأمن والأمان والاستقرار والرخاء، لمواصلة مسيرة البناء والتنمية والتطور، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأضاف عاهل البحرين لدى وصوله إلى الرياض الأربعاء: «يسرنا، ونحن نصل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، أن نلتقي بأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، لبحث تطورات الأحداث، التي تشهدها المنطقة والتحديات التي تواجهها، وذلك استمراراً للتنسيق والتشاور المتواصل بيننا لكل ما فيه خير بلدينا وشعبينا ومصلحة دولنا وشعوبنا الشقيقة».

وتابع: «كما يسعدنا أن نعبر عن خالص تهانينا لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية، مشيدين في هذه المناسبة التاريخية المجيدة، بما حققته المملكة الشقيقة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين من إنجازات حضارية وتنموية رائدة، وما تشهده من نهضة وتطور مستمر على جميع المستويات، وفي مختلف القطاعات وبالمكانة الرفيعة والمتميزة، التي تحظى بها لدى المجتمع الدولي، والتي أكسبتها احترام وتقدير الجميع». وأردف الملك حمد بن عيسى قائلاً: «إننا نجدد تقديرنا وامتناننا للجهود المباركة، التي يقوم بها أخونا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في خدمة قضايانا الخليجية والعربية والإسلامية، وللدور الاستراتيجي المتواصل للمملكة العربية السعودية الشقيقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ضماناً لمستقبل أفضل لشعوب العالم أجمع».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز