الإمارات: نتطلع للعمل مع أعضاء مجلس الأمن للوفاء بهذه المسؤولية الكبيرة

المصدر: دبي - البيان

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أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تطلعها للعمل مع جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، للوفاء بمسؤولياتها في رئاسة المجلس التي بدأت، أمس، وتستمر طوال شهر مارس الجاري. وقالت بعثة الإمارات في الأمم المتحدة في تغريدة عبر صفحتها على «تويتر»: «تبدأ رئاسة دولة الإمارات لمجلس الأمن وطوال شهر مارس، ونتطلع خلالها للعمل مع جميع الأعضاء للوفاء بهذه المسؤولية الكبيرة».

وهنأت دولة الكويت، دولة الإمارات على توليها رئاسة المجلس، معربة عن أمنياتها بالتوفيق لمعالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، ووفد الدولة الدائم لدى الأمم المتحدة. وكتبت بعثة الكويت لدى الأمم المتحدة عبر صفحتها على «تويتر»: «نتقدم بأحر التهاني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، العضو العربي في مجلس الأمن على توليها رئاسة المجلس لشهر مارس، ونعرب عن خالص تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للسفيرة لانا نسيبة والزملاء في وفد الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة خلال هذه الرئاسة».

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