4 جبهات تستنزف الحوثيين.. والتحالف يسقط مسيّرة للميليشيا

المصدر: الرياض، عدن - البيان، وكالات

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يواصل الجيش اليمني المسنود بمقاتلات التحالف استنزاف ميليشيا الحوثي في أربع جبهات تشكل أهم مناطق المواجهات مع هذه الميليشيا، وتمتد من محافظتي مأرب والجوف شرقاً إلى محافظة حجة غرباً وغرب محافظة تعز.

وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش اليمني دمرت، السبت، زورقين مفخخين لميليشيا الحوثي في سواحل محافظة حجة، شمال غرب البلاد، أثناء محاولتهما اجتياز المياه الإقليمية، شمالي غرب البحر الأحمر، في حين قُتل وأُصيب عدد من عناصر الميليشيا جراء قصف مدفعي مركّز لقوات الجيش في الجبهات الشمالية لمحافظة الجوف، كما كبدت خسائر كبيرة في العتاد.

وفيما استعادت قوات الجيش عدداً من المواقع غرب محافظة تعز، واصلت وحدات أخرى مسنودة بالمقاومة الشعبية خوض معارك عنيفة على امتداد خط المواجهات العسكرية جنوبي محافظة مأرب، وألحقت بالميليشيا خسائر بشرية ومادية، وفق ما ذكره القائد العسكري في تلك الجبهات، العميد الركن علي الفرزعي.

وحسب المصدر فإن قوات الجيش والمقاومة خاضتا معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي في مواقع بجبهتي ملعاء وأم ريش، تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي قتلى وجرحى وخسائر أخرى في المعدات.

من جهته، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن سقوط مسيّرة مفخخة بقرية الجديين في جازان جنوب السعودية، دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية. وأضاف التحالف أن هذه الطائرة المسيّرة أطلقت من مطار صنعاء الدولي، مشيراً إلى أن «المحاولات العدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف المدنيين» في السعودية.

وكان التحالف قد أعلن، الاثنين الماضي، عن إصابة 16 من المدنيين من جنسيات مختلفة جراء إسقاط مسيّرة حوثية مفخخة أطلقت صوب مطار جازان.

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