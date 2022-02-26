تنسيق أمريكي خليجي لاستهداف شبكة تمويل الإرهاب الحوثي

المصدر: واشنطن - وكالات

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كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده تتواصل مع شركائها الإقليميين لمحاسبة الذين يتسببون بإطالة أمد الحرب في اليمن.

وقال في تغريدة له على «تويتر»، إن «هناك تنسيقاً أمريكياً خليجياً لاستهداف شبكة تمويل الإرهاب الحوثي». وأضاف، أن وزارة الخزانة الأمريكية قررت فرض عقوبات على أعضاء في شبكة دولية تموّل الحوثيين وتهدد المنطقة والمدنيين والبنى التحتية.

كذلك لفت بلينكن إلى أن قرار فرض العقوبات على هذه الشبكة الدولية التي تموّل ميليشيا الحوثي جاء بالتنسيق مع شركاء واشنطن في الخليج.

بدورها، شددت الخارجية الأمريكية على أن لديها أدوات لمحاسبة الحوثيين على الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، مؤكدة أن الميليشيا مسؤولة عن أكبر كارثة إنسانية في العالم.

جاء هذا بعدما أعلنت الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات على أفراد شبكة دولية تموّل ميليشيا الحوثي ضد الحكومة اليمنية.

وقالت في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة وضع على قائمة العقوبات أعضاء شبكة دولية تموّل الحوثيين ضد الحكومة اليمنية والهجمات العدائية المتزايدة التي تهدد المدنيين والبنية التحتية المدنية في الدول المجاورة. وأضافت أنها قامت بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى اليمن عبر شبكة دولية معقدة من الوسطاء لدعم هجمات الحوثي.

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