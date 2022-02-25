السماح للأطفال من عمر 7 سنوات بدخول الحرمين الشريفين

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الحج والعمرة أن الأعمار المسموح لها باستخراج موعد تصريح ودخول الحرمين الشريفين هي 7 أعوام وما فوق مع اشتراط ظهور حالة «محصن» في تطبيق «توكلنا» ضمانا لسلامتهم.

وأوضحت أنه يشترط لأداء العمرة لمن هم في داخل السعودية إصدار التصريح من تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا» ويجب أن تكون بيانات المستفيد محدثة بنظام «أبشر» مع اشتراط ظهور الحالة «محصن» في توكلنا.

وكان دخول الحرمين مقتصراً فقط على أعمار ما فوق 12 سنة بسبب تداعيات جائحة كورونا؛ قبل أن تعلن وزارة الحج والعمرة أخيراً أن الأعمار التي يسمح لها بدخول الحرمين هي 7 أعوام وما فوق؛ شريطة ظهور حالتهم "محصّن" في تطبيق "توكّلنا".

يُشار إلى أن وزارة الصحة السعودية أتاحت مؤخراً الجرعة الأولى من لقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11 عاماً، عبر تطبيقي "صحتي" و"توكلنا".

كما بدأت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق من تطعيم الأطفال بلقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11 عاماً، حيث تم تأمين اللقاح لعدد كبير من الأطفال، لأنهم مصدر عدوى لغيرهم من الفئات العمرية الأكبر سناً، مشيرة إلى ضرورة استمرار الجرعات حتى الوصول للهدف من التحصين، وهو منع المرض الشديد والتحكم في الجائحة وتقليل التنويم في المستشفيات، وكذلك التحكم في التفشيات الوبائية التي تعد مصدرا للتحور.

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