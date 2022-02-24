ماكرون يدعو إلى اجتماع لمجلس الدفاع بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي عند الساعة التاسعة (08,00 ت غ) في قصر الإليزيه للبحث في الوضع في أوكرانيا حيث شن الجيش الروسي هجوما عسكريا، كما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

كذلك، تحدث ماكرون عبر الهاتف إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي "طلب تدخلات عدة لدعم أوكرانيا" و"وحدة بين الأوروبيين"، بحسب الإليزيه. وأكد ماكرون لزيلينسكي "الدعم التام والتضامن من فرنسا".

كما تحدث ماكرون مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال وفق المصدر نفسه.

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