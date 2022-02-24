الكويت والجزائر.. توافق في المواقف حول قضايا المنطقة

المصدر: الكويت ـ د.ب.أ

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عقد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مباحثات رسمية، أمس، مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون حول العلاقات المشتركة.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح إن المباحثات تناولت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الطرفين استعرضا العلاقات التي تربط البلدين والشعبين وسبل تعزيز مسيرة التعاون بينهما في كافة المجالات وتوسيع سبل التعاون بين الكويت والجزائر بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.بدورها، ذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن الرئيس تبون قام بزيارة رسمية إلى الكويت لمدة يومين تلبية لدعوة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت في بيان مشترك، «تميز اللقاء الذي جمع الرئيس الجزائري مع أمير الكويت والمباحثات التي أجراها مع ولي العهد الكويتي، بالتوافق التام في الرؤى والتطابق الكامل في المواقف حول مجمل القضايا التي تهم البلدين الشقيقين في علاقاتهما الثنائية أو فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة على الساحة العربية وآفاق تعزيز العمل العربي المشترك على ضوء الالتزام الراسخ للبلدين بقيم التضامن والوحدة وسعيهما الدؤوب لترقية المقاربات المبنية على الحوار والمصالحة لحل الأزمات».

وأكد الجانبان عزمهما على العمل في كل ما من شأنه تعزيز العلاقات بينهما والانتقال بها إلى آفاق جديدة تعكس عمقها ووضع الآليات المناسبة والاتفاقيات التي تعكس هذه الرغبة وترسخ التشاور والتنسيق السياسي وتشجيع الاستثمارات المباشرة للقطاعين العام والخاص، كما تم الاتفاق على حض المتعاملين الاقتصاديين على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

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