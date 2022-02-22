الإمارات ترسل طائرة تحمل 47 طنا من الإمدادات الإغاثية العاجلة إلى موزمبيق

المصدر: وام

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أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل 47 طناً من الإمدادات الإغاثية العاجلة إلى جمهورية موزمبيق الصديقة، للتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي تتعرض لها بعض دول القارة الأفريقية الناجمة عن الأعاصير وآثار الجفاف والهجمات الإرهابية، والتي أسفرت عن سقوط الضحايا ونزوح عدد كبير للسكان، ووجود العديد من العائلات بلا مأوى أو احتياجات غذائية أساسية خاصة من الأطفال والنساء.

وقال سعادة خالد إبراهيم القحطاني سفير دولة الإمارات لدى جمهورية موزمبيق:" إن هذه المساعدات الإنسانية العاجلة التي ترسلها دولة الإمارات إلى جمهورية موزمبيق تأتي في إطار توفير الإمدادات الإنسانية والاحتياجات الأساسية للتخفيف عن كاهل المتضررين كما تأتي ضمن الاستجابة الإنسانية ومساعدة الدول الأفريقية الصديقة في مثل هذه الظروف الحرجة".

وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات أرسلت في شهر أبريل من العام الماضي 36 طناً من الإمدادات الطبية والغذائية العاجلة إلى جمهورية موزمبيق للتخفيف من حدة التداعيات التي تعرضت لها بلدة بالما الساحلية بمقاطعة كابو ديلغادو شمالي البلاد نتيجة الهجوم الإرهابي الذي شنته جماعات مسلحة تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت في وقت سابق طائرة مساعدات تحتوي على 8.7 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى موزمبيق، لدعم نحو 9 آلاف من العاملين في القطاع الطبي في مواجهة جائحة كوفيد-19.

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