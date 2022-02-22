"التحالف" يدمّر أهدافاً عسكرية حوثية في "البيضاء" باليمن

المصدر: البيان

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، عن تدمير أهداف عسكرية في محافظة البيضاء، تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وقال التحالف في تغريدات نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" على حسابها في تويتر، أن الضربات جاءت استجابة للتهديد.

وأضاف: "لحماية المدنيين من العمليات العدائية، سنستمر في تنفيذ الضربات الجوية الواسعة".

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الاثنين، إصابة 16 مدنيا من جنسيات مختلفة، من جراء عملية عدائية لميليشيات الحوثي على مطار جازان جنوب غربي السعودية.

وأشار التحالف إلى أن الحوثيين عاودوا إطلاق الهجمات العابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي.

وكان التحالف قد أشار في وقت سابق إلى أن الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيراً، وفي إطار القانون الدولي الإنساني.

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