الكويت تحقق في دخول شخص غير مدعو سفارتها بالقاهرة

المصدر: كونا

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أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، تشكيل لجنة تحقيق في واقعة دخول أحد الأشخاص غير المدعوين إلى مبنى سفارة البلاد لدى العاصمة المصرية القاهرة أثناء حفل عشاء أقامته السفارة على شرف وفد رسمي كويتي، مبينةً أنه تم إخراجه بعد اكتشاف شخصيته.

وقالت الخارجية، في بيان لها، إنها استدعت مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالقاهرة، لفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراء القانوني لمحاسبة المقصِّرين.

وأعربت عن استيائها البالغ ‏لهذا التصرف الشخصي غير المسؤول ورفضها القاطع له، مشددةً على العمل بكل حزم لضمان حرمة البعثات الدبلوماسية والحفاظ على خصوصيتها.

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