السجن سنة وغرامة 3 آلاف ريال عقوبة هذا التصرف في السعودية

المصدر: البيان

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كشفت النيابة العامة السعودية عن العقوبة المقررة ضد من يقدم على تحقير وإسقاط علم المملكة.

وأوضحت النيابة، أمس، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن عقوبة إسقاط أو تحقير علم المملكة بأي طريقة كانت تصل إلى السجن سنة.

وأشارت إلى أن العقوبة تشمل أيضاً غرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال.

ولفتت إلى أنه يتم توقيع العقوبة على كل من أسقط أو أهان أو أعدم العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للملكة كرهاً أو احتقاراً لسلطة الحكومة علناً أو في مكان عام.

يُذكر أن السلطات السعودية أعلنت، الشهر الماضي، عن حدوث واقعة إلقاء علم المملكة في أحد مكبات النفايات في جدة، مؤكدةً اتخاذها الإجراء اللازم تجاه من تورطوا فيها.

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