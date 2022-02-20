الثلوج تفترش جبل اللوز في السعودية (فيديو)

المصدر: البيان

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هطلت، أمس، أمطار وثلوج خفيفة على جبل اللوز ومركز علقان بتبوك في المملكة العربية السعودية.

وأظهر مقطع فيديو بثته وكالة أنباء السعودية (واس)، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، تساقط الثلوج، في ظاهرة مناخية تزدان بها المناطق الشمالية من تبوك في مثل هذه الأوقات من كل عام.

وذكر موقع «العربية»، أول من أمس، أن إدارة الدفاع المدني في منطقة تبوك تأهبت لمواجهة الحالة المناخية وموجة الثلوج التي تجتاح المنطقة، مؤكدةً جاهزية الفرق والمساندة لأي حالات طارئة.

وأفادت توقعات المركز الوطني للأرصاد في السعودية بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياحٍ نشطة، وتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مناطق عدة منها تبوك.

وحذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي في «تويتر»، من تشكل الصقيع على شمال ووسط السعودية، وذروتها نهاية الأسبوع، وبشكل متوسط على الشرقية والمدينة وبقية المناطق بشكل خفيف، موضحاً أنها أقوى موجة برد تؤثر في السعودية منذ دخول شتاء هذا العام.

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