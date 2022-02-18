بالصور.. مقاتلات سعودية ترافق قاذفة أمريكية خلال عبورها أجواء البحر الأحمر

المصدر: البيان

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نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" صوراً لطائرات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية وهي ترافق قاذفة استراتيجية أمريكية عند مرورها فوق البحر الأحمر.

وجاء في البيان الذي نشرته "واس": "نفذت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية من نوع (إف-15 إس أي) و(إف-15 سي) و(إف-15 إس) مهمة مرافقة القاذفة الاستراتيجية (بي-52) التابعة للقوات الجوية الأمريكية، خلال عبورها أجواء البحر الأحمر".

وأضاف البيان أنه "يأتي ذلك استمرارا للتعاون بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

ونشرت وسائل الإعلام السعودية صورا لمرافقة المقاتلات السعودية للقاذفة الأمريكية.

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