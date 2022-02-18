قرقاش: الثابت بالحسابات الاستراتيجية هو الوطن

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة بتغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الثابت الوحيد في الحسابات الاستراتيجية المرتبطة بالاستقرار والازدهار والتنمية هو الوطن. وقال معاليه: «يبقى الوطن هو الثابت الوحيد في الحسابات الاستراتيجية المرتبطة بالاستقرار والازدهار والتنمية». وأضاف معاليه في تغريدة قائلاً: «أما الأمور الأخرى فطبيعتها متغيرة، قراءة المشهد الإقليمي والدولي واتجاهه بدقة هدفه الحفاظ على الثابت وتعزيز موقعه».

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