الكويت تسمح للجميع بمغادرة البلاد دون اشتراطات صحية

المصدر: كونا

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أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت تعميماً لشركات الطيران العامة بمطار الكويت الدولي بالسماح لجميع الركاب بالمغادرة من البلاد دون أي اشتراطات صحية متعلقة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، على أن يتم استيفاء الشروط الصحية الخاصة بدخول الدول التي تتم المغادرة إليها، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل.

وأوضح الطيران المدني الكويتي، في بيان صحفي اليوم، أن هذا التعميم جاء بناء على تعليمات السلطات الصحية في دولة الكويت.

وأكدت أنه يجب على المواطنين الكويتيين غير المحصنين القادمين إلى البلاد الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة المعتمدة وكذلك من لم يكمل تلقي الجرعات المطلوبة تقديم شهادة فحص (بي سي آر) سلبية تثبت الخلو من فيروس كورونا تكون صالحة قبل موعد القبول على الرحلة بمدة 72 ساعة.

وذكرت أنه يستثنى من ذلك الأطفال من هم دون سن الـ16 عاماً.

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