عبد الله بن زايد ووزيرة خارجية ألمانيا يبحثان هاتفياً العلاقات الاستراتيجية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتعاون المشترك في المجالات كافة.

كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية والتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين من أجل تعزيزها وتطوير آفاق التعاون المشترك في القطاعات المختلفة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز