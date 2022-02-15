الكويت تتحرر من قيود «كورونا»

المصدر: (الكويت - وكالات)

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أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، أمس، إلغاء عدد من القيود الصحية التي جرى فرضها في البلاد لاحتواء تفشي فيروس «كورونا». واتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات لتخفيف القيود، مثل عودة رص الصفوف في المساجد، فضلاً عن عودة الطلبة للمدارس دون الحاجة إلى إجراء فحص بي سي آر. وبموجب التخفيف الجديد للقيود، أتيح دخول المجمعات التجارية لغير الملقحين، والسماح أيضاً لهذه الفئة، بالسفر إلى الخارج. ويقضي التخفيف أيضاً بإلغاء فحص بي سي آر، قبل الوصول إلى البلاد للمطعمين.

وقال الشيخ صباح الخالد الصباح، إن الكويت نجحت في مواجهة الموجة الجديدة من «كورونا»، بأقل الأضرار. من جهته، أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، السماح لغير المحصنين بالسفر ودخول المجمعات التجارية، ودخول الأماكن المغلقة، كالمسارح والسينما وقاعات الحفلات، بشرط إجراء فحص يؤكد الخلو من الفيروس قبل 72 ساعة على الأكثر. وأكد المزرم، السماح بعودة العمل بالدوائر الحكومية بكامل طاقته، اعتباراً من 3 مارس.

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