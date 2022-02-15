رئيس الوزراء الإسرائيلي في البحرين لتعزيز العلاقات

المصدر: (المنامة - وكالات)

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بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس، زيارة رسمية إلى البحرين، هي الأولى لرئيس حكومة إسرائيلي إلى المملكة.

وتأتي الزيارة وفق مكتب بينيت من أجل تعزيز سبل تعزيز العلاقات الثنائية... خاصة التقدم على صعيد القضايا الدبلوماسية والاقتصادية، مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار. وفي تصريحات للصحفيين قبل الإقلاع، قال بينيت إنه يأمل أن تكون الزيارة «رسالة لإبداء حسن النية... والوقوف معاً في مواجهة التهديدات المشتركة».

وكان مكتب بينيت ذكر في وقت سابق من يوم أمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيلتقي خلال الزيارة بولي عهد المملكة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. تابع: «التقى الاثنان في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي عُقد في شهر نوفمبر الماضي بمدينة غلاسكو الإسكتلندية، والذي وجّه خلاله ولي العهد الدعوة لرئيس الوزراء إلى القيام بأول زيارة رسمية إلى المملكة».

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