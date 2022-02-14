أردوغان: بدأنا حقبة جديدة في العلاقات التركية الإماراتية

المصدر: البيان

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن بدء حقبة جديدة في علاقات تركيا مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال أردوغان في حسابه الرسمي على تويتر : " بدأنا حقبة جديدة في العلاقات التركية الإماراتية من خلال اللقاء الذي عقدناه مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في أنقرة في نوفمبر".

وأضاف : " اليوم نتوجه إلى أبو ظبي لتعزيز هذا الزخم الذي اكتبسته علاقاتنا".

وأكد على إن الحوار والتعاون بين تركيا والإمارات العربية المتحدة لهما أهمية كبيرة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا بأكملها.

وقال :" نحن لا نفرّق بين أمننا واستقرارنا وأمن واستقرار جميع الدول الشقيقة في منطقة الخليج".

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