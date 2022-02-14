أردوغان: حان الوقت لمبادرات السلام والتعاون الإقليمي

المصدر: أنقرة - وكالات

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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقال كتبه لموقع «خليج تايمز» نشر أول من أمس، بعنوان «حان الوقت لمبادرات السلام والتعاون الإقليمي»، أن زيارته إلى الإمارات (اليوم الاثنين) ستتيح الارتقاء أكثر بعلاقات التعاون بين البلدين.

وأوضح أردوغان أن زيارته إلى الإمارات تظهر الأهمية التي يوليها لعلاقات الصداقة بين البلدين، فضلاً عن إتاحتها فرصة الارتقاء بعلاقات التعاون أكثر، مشيراً إلى اكتساب التقارب التركي الإماراتي زخماً جديداً عبر الزيارات المتبادلة، معرباً عن ترحيبه بتطور علاقات البلدين نحو التعاون.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن زيادة مجالات التعاون بين البلدين ستنعكس إيجاباً على المنطقة، وأن التقارب في العلاقات جاء في وقت تتصاعد فيه المنافسة العالمية، قائلاً: «إن جميع دول المنطقة مهمة لتركيا، علاوة على أهمية الإمارات باعتبارها أكبر شريك تجاري لتركيا بين دول مجلس التعاون الخليجي».

ولفت أردوغان إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين تركيا والإمارات بلغ قرابة 89.6 مليار دولار خلال العقد الأخير.

وأضاف أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع من 7.3 مليارات دولار في 2019 إلى 8.9 مليارات في 2020، بزيادة بلغت 21 بالمئة، وسط هدف رفعه ضعفين خلال السنوات المقبلة. كما أشار إلى أن تركيا والإمارات تتمتعان بإمكانية التعاون في مناطق مختلفة من العالم، لا سيما فيما يخص المنطقة القريبة وأفريقيا.

وأكد أن تركيا منفتحة دائماً على التعاون البنّاء باعتبارها مركز جذب بفضل موقعها الجيوسياسي وطاقاتها البشرية ومجال فاعليتها وقوة إنتاجها ودورها في إرساء الاستقرار. وعبّر أردوغان عن ثقته بأن تركيا والإمارات يمكن أن تسهما بشكل مشترك في السلام والتعاون والازدهار الإقليمي.

وأكمل أن مجالات التعاون والقيم التاريخية والثقافية العريقة بين البلدين توفر فرصاً كبيرة خلال هذه المرحلة، وأن الجهود الثنائية لتعزيز العلاقات البينية ستسهم في إرساء الاستقرار على الصعيد العالمي. وشدد على أن تركيا من الدول النادرة التي تحاول الموازنة بين مصالح سياستها الخارجية والسلام والاستقرار، وأنها تسعى جاهدة لتطبيق هذا المبدأ على جميع الأطراف التي تتعامل معها.

وأوضح أن السعي وراء توحيد المصالح، وتوسيع مجالات التعاون عبر أساس الربح المتبادل، والكفاح المشترك ضد التهديدات، يعد من المبادئ الأساسية لتركيا. وأكد أردوغان أن تركيا على استعداد لتعزيز التعاون مع كافة الدول وبذل جهود مشتركة لحل المشاكل الإقليمية.

وتابع أن «الحوار الذي اكتسب زخماً بين تركيا والإمارات خلال الفترة الأخيرة وتحوّل إلى تعاون ملموس، أظهر قدرتنا على تشكيل مستقبل مشترك في حال الأخذ بزمام المبادرة». وشدد على أن بلاده لا ترى أمن واستقرار الإمارات وجميع الأشقاء في منطقة الخليج منفصلين عن أمنها واستقرارها.

وأضاف أنه كان من دواعي سروره فتح صفحة جديدة في العلاقات التركية الإماراتية مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى أنقرة في 24 نوفمبر الماضي. وأشار إلى أن الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة خلال هذه الزيارة تضمنت مؤشرات مهمة حول مستقبل العلاقات بين البلدين.

وقال: «بالاتفاقيات التي وقعناها في مجالات الاقتصاد والتمويل والطاقة والبتروكيماويات والتكنولوجيا والنقل والبنية التحتية والصحة والغذاء والزراعة، وضعنا أسس التعاون بين البلدين في المستقبل القريب». ولفت إلى أن من التطورات الجديرة بالذكر توقيع اتفاقية مقايضة بالعملة المحلية بين البنكين المركزيين التركي والإماراتي بنحو 5 مليارات دولار.

وأكد أن تركيا تهدف إلى تعزيز التعاون مع الإمارات العربية المتحدة في مجالات الطاقة والصحة والزراعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتمويل والسياحة، بالإضافة إلى مجالات تغير المناخ والطاقة والمياه والأمن الغذائي.

ولفت أردوغان إلى أن الإمارات احتفلت بعيد اتحادها الخمسين، معرباً عن سعادته بالمضي قدماً بعلاقات البلدين نحو 50 عاماً أخرى مبنية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والثقة. وفي ختام المقال، بعث أردوغان نيابة عن الشعب التركي أحر تحياته القلبية إلى الشعب الإماراتي الشقيق.

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