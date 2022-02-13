أنور قرقاش: الإمارات مستمرة في تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الدول

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات تفتح صفحة إيجابية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال إن الزيارة التي تأتي بعد زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الجمهورية التركية، تنسجم مع توجه الإمارات نحو تعزيز التواصل والتعاون الهادف إلى الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في تغريدة لمعاليه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بمناسبة الزيارة المتوقعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للدولة، غداً الإثنين.

وأضاف معاليه أن "الإمارات مستمرة في تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الدول حرصاً منها على دعم ازدهار المنطقة ورفاه شعوبها".

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، أن سياسة الإمارات إيجابية وعقلانية وتصب في صالح الأمن والسلم والتنمية الإقليمية.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس أردوغان إلى أبوظبي تأتي في هذا الإطار الذي نراهن عليه لضمان مستقبل مزهر.

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