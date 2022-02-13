أردوغان: هذا ما يميز الإمارات وصداقتنا معها مهمة

المصدر: دبي - البيان

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ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الضوء على ما يميز الإمارات في علاقاتها مع تركيا من بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك قبل الزيارة المرتقبة التي أعلن أنها ستكون غداً.

جاء ذلك في مقال نشرته «خليج تايمز» ونقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، حيث قال: «زيارتي إلى الإمارات تظهر الأهمية التي نوليها لعلاقات الصداقة وإتاحتها فرصة الارتقاء بعلاقات التعاون أكثر، جميع دول المنطقة مهمة لتركيا، وللإمارات أهمية باعتبارها أكبر شريك تجاري لتركيا بين دول مجلس التعاون الخليجي».

وتابع: «حجم التجارة بين البلدين ارتفع من 7.3 مليارات دولار في 2019 إلى 8.9 مليارات في 2020 بزيادة بلغت 21 في المئة»، لافتاً إلى أنه «واثق بأن تركيا والإمارات يمكن أن تسهما بشكل مشترك في السلام والتعاون والازدهار الإقليمي».

وأضاف أردوغان: «تركيا لا ترى أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع الأشقاء في منطقة الخليج منفصلين عن أمنها واستقرارها، تركيا تهدف إلى تعزيز التعاون مع الإمارات في مجالات الطاقة والصحة والزراعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتمويل والسياحة وتغير المناخ والطاقة والمياه والأمن الغذائي».

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