السعودية .. الحكم بسجن 11 متهماً بجرائم غسل أموال تبلغ 10 مليارات ريال

المصدر: البيان

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أصدرت المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية، حكماً بسجن 11 شخصاً بتهم جرائم غسل أموال تبلغ 10 مليارات ريال (2,67 مليار دولار).

وبحسب صحيفة الرياض السعودية، كشفت النيابة العامة عن تشكيل عصابي مكون من 11 شخصاً مواطنين ووافدين امتهنوا جريمة غسيل الاموال ومخالفة نظام التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات وصدر بحقهم مدد أحكام بـ 52 عاماً.

وأفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة كشفت عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من (11) متهماً "مواطنين وتسعة وافدين" في ارتكاب جرائم غسل أموال ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها (10) مليار ريال.

وأردف أن تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى إقامة الدعوى العامة بحق الجناة وقد صدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بسجن المتهمين لمدد مجموعها (52) عاماً ، وبغرامات مالية بلغت (اثنان وستون مليوناً وخمسمائة ألف ريال) ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية التي تم ضبطها والتي بلغ مجموعها (مليون وستمائة واثنان وسبعون وثمانمائة واثنان وستون ريالاً) ، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لسجنهما.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة استأنفت إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق الجناة، تحقيقاً للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية.

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