الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا حفاظا على سلامتهم

المصدر: وكالات

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دعت الكويت مواطنيها في أوكرانيا، اليوم السبت، إلى مغادرة البلاد حفاظاً على سلامتهم، والتواصل مع السفارة الكويتية في كييف.

وطالبت وزارة الخارجية الكويتية ، في بيان صحفي اليوم، الكويتيين الراغبين في السفر إلى أوكرانيا بتأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

وذكرت الحكومة الأمريكية أمس الجمعة أنها تتوقع غزوا روسيا للأراضي الأوكرانية، قبل ختام الأولمبياد الشتوية المقامة بالصين في 20 فبراير.

وطالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واستراليا، ودول أخرى، رعاياها بمغادرة أوكرانيا.

وتنفي موسكو وجود مثل هذه الخطط لغزو الأراضي الأوكرانية، رغم أنها حشدت أكثر من مئة ألف من قواتها على الحدود البلاد مع أوكرانيا.

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